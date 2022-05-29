Хавбек «Реала» – про фінал ЛЧ: «Непроста гра, але Куртуа був неймовірним»
Марсело оголосив про відхід з «Реала» після 15 років у клубі
Трофей Ліги чемпіонів став для бразильця 25-м титулом в мадридській кар'єрі
10:44
Марсело / Фото - Реал Мадрид
Захисник мадридського «Реала» Марсело оголосив, що покине клуб. Про це повідомив журналіст Дієго Фернандес із посиланням на слова бразильця.
«Вершкові» здобули мінімальну перемогу в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1:0). Футболіст підтвердив, що це була його остання гра.
Це 25 трофей Марсело в «Реалі». Захисник приєднався до «королівського клубу» взимку 2007 року. З тих пір відзначився 38 голами і 103 результативними передачами в 545 зустрічах.
Зазначимо, що бразилець весь фінал провів на лавці запасних.
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