Марсело оголосив про відхід з «Реала» після 15 років у клубі
Майбутній суперник збірної України розповів, що завадило «Ліверпулю» виграти ЛЧ
Через три дні захиснику доведеться провести ще один надважливий матч
11:26
Ендрю Робертсон / Фото - ФК Ливерпуль
Захисник «Ліверпуля» Енді Робертсон поділився думками про причини поразки в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Реала» (0:1). Слова шотландця передає прес-служба UEFA.
У роздягальні тихо, всі пригнічені. Так трапляється, коли не перемагаєш у фіналі. Наша команда відома своїм пресингом. Він так часто рятував нас, але сьогодні нас упіймали на контратаці. Це футбол.
Дуже важко повернутись у гру в матчі з таким досвідченим суперником. Вони знають, як засушити гру та довести справу до перемоги.
Робертсону доведеться провести ще один важливий матч у півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти збірної України.
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