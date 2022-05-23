Мбаппе: «Моє рішення було секретом. Гравці ПСЖ дізналися про нього по телевізору в роздягальні»

23-річний форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжив контракт з клубом, незважаючи на перемовини з «Релом». І він заявив, що хоче продовжувати писати історію з парижанами:

Я поважаю Флорентіно Переса і Реал. Я зателефонував йому особисто. Гравці дізналися про моє рішення по телевізору в роздягальні. Минулого року я хотів піти, але кожен рік різний. Я навчився просто дивитися вперед.

Я хотів взяти час для того, щоб прийняти найкраще рішення, моє рішення. Також є сентиментальна частина, пов’язана з Францією. Проєкт змінився і це те, що змушує мене бажати рухатися далі. Моя історія тут не завершилася, мені належить написати ще багато глав з Парі Сент-Жермен.

Я все же футболіст, я все ще частина колективу. Зараз я повторюся, але я футболіст. І я залишаюся в ролі футболіста. Мені подобається говорити про футбол. Ось і все. Відповідальність отримується на полі. Саме там ми звойовуємо повагу. У нас вже є капітан, і він заслуговує на пов’язку. Мені вона не потрібна, щоб почуватися важливим на полі».