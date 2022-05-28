Мбаппе відкрито глузує з Неймара і хоче, щоб той покинув ПСЖ

Клуб також бажає здихатися бразильця

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжив контракт з парижанами і французькі ЗМІ повідомляються, що зараз він дозволяє собі глузувати з Неймара.

За інформацією L'Équipe, зараз у гравців мало спільного і чемпіон світу не соромиться, в приватних розмовах, насміхатися зі свого партнера. Мбаппе не проти, щоб Неймар покинув ПСЖ

Також видання повідомляє, що й сам клуб хотів би продати бразильця. Проблема лише в тому, що він отримує надто високу зарплатню і не хоче покидати таке привабливе місто як Париж.

В сезоні, що завершився, Неймар забив 13 м’ячів і здійснив 6 асистів в 23 матчах Ліги 1, а також оформив 2 результативні передачі в 6 іграх Ліги чемпіонів.

Повідомлялося, що Неймар може стати гравцем «Челсі».