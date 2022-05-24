Мбаппе: «Моє рішення було секретом. Гравці ПСЖ дізналися про нього по телевізору в роздягальні»
Мбаппе влітку міг перейти в «Ліверпуль»
Француз підтвердив факт перемовин
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе в коментарі The Telegraph повідомив, що вів перемовини з «Ліверпулем».
«Були не тільки «Реал» і ПСЖ. Я також вів перемовини про перехід в «Ліверпуль» до Юргена Клоппа».
Нагадаємо, влітку очікувався перехід Мбаппе в мадридський «Реал» в якості вільного агента. Однак, ПСЖ вдалося переконати футболіста, і він продовжив контракт.
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