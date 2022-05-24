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Мбаппе влітку міг перейти в «Ліверпуль»

Француз підтвердив факт перемовин
Футбол Ліга 1
11:05
Мбаппе влітку міг перейти в «Ліверпуль»

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе в коментарі The Telegraph повідомив, що вів перемовини з «Ліверпулем».

«Були не тільки «Реал» і ПСЖ. Я також вів перемовини про перехід в «Ліверпуль» до Юргена Клоппа».

Нагадаємо, влітку очікувався перехід Мбаппе в мадридський «Реал» в якості вільного агента. Однак, ПСЖ вдалося переконати футболіста, і він продовжив контракт.


Карен Агабекян
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Кіліан Мбаппе Ліверпуль

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