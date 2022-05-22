Мбаппе: «Я продовжу веселитися в ПСЖ»

Зоряний форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе висловився про продовження контракту з паризьким клубом. його цитує RMC Sport.

Здорово продовжити контракт з ПСЖ, адже це означає, що я повернуся в наступному сезоні. Це дуже добре.

Я продовжу допомагати ПСЖ, особливо - брати трофеї, це найважливіше. І продовжу веселитися ».