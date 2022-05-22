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Мбаппе: «Я продовжу веселитися в ПСЖ»

Зірковий форвард продовжив контракт з ПСЖ
Футбол Ліга 1
16:23
Мбаппе: «Я продовжу веселитися в ПСЖ»

Зоряний форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе висловився про продовження контракту з паризьким клубом. його цитує RMC Sport.

«Я хотів закінчити сезон кращим бомбардиром і кращим асистентом Ліги 1, і мені це вдалося.

Здорово продовжити контракт з ПСЖ, адже це означає, що я повернуся в наступному сезоні. Це дуже добре.

Я продовжу допомагати ПСЖ, особливо - брати трофеї, це найважливіше. І продовжу веселитися ».

Нагадаємо, Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ до 2025-го року.

Петро Приходько
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ПСЖ Кіліан Мбаппе

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