Стало відомо що Мбаппе написав Флорентіно Пересу, коли відмовив Реалу
Мбаппе: «Я продовжу веселитися в ПСЖ»
Зірковий форвард продовжив контракт з ПСЖ
Зоряний форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе висловився про продовження контракту з паризьким клубом. його цитує RMC Sport.
«Я хотів закінчити сезон кращим бомбардиром і кращим асистентом Ліги 1, і мені це вдалося.
Здорово продовжити контракт з ПСЖ, адже це означає, що я повернуся в наступному сезоні. Це дуже добре.
Я продовжу допомагати ПСЖ, особливо - брати трофеї, це найважливіше. І продовжу веселитися ».
Нагадаємо, Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ до 2025-го року.
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