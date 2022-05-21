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Мбаппе знову залишив «Реал» з носом. Нападник продовжить контракт з ПСЖ

Несподівано, так?
Футбол Ліга 1
16:59
Мбаппе знову залишив «Реал» з носом. Нападник продовжить контракт з ПСЖ

Один з найкращих, якщо не найкращий молодий гравець сучасності Кіліан Мбаппе вирішив продовжити контракт з ПСЖ і відмовив в переході вільним агентом «Реалу».

Про це повідомляють багато авторитетних джерел, серед яких MARCA, L’Equipe, Фабріціо Романо.

Нападник вже повідомив про це рішення президенту мадридського клубу Флорентіно Переса.

Очікується, що новий контракт Мбаппе буде розрахований на три роки. Нікола Скіра писав про 130 мільйонів підписного бонусу від парижан, а в Eurosport була інформація про 100 мільйонів євро зарплатні на рік. І це вже після вирахування податків. Окрім того, за ним залишається велика кількість іміджевих прав.

Таким чином, чемпіон світу-2018 має стати найбільш високооплачуваним футболістом світу.

Варто нагадати, що Мбаппе лише 23 роки (20 грудня виповниться 24), а він вже є другим найкращим бомбардиром ПСЖ в історії.

В цьому сезоні на його рахунку 25 голів і 19 асистів у Лізі 1 (найкращий голеадор і асистент чемпіонату Франції), а також 6+6 у Лізі чемпіонів, де команда Маурісіо Почеттіно поступилася вже на стадії 1/8 фіналу з ганьбою вилетівши від «Реалу». Мбаппе забив мадридцям обидва м’ячі.

Сьогодні ПСЖ отримає від Андрія Шевченка трофей чемпіонів Ліги 1. Це єдине досягнення команди в сезоні, що поступилася у матчі за Суперкубок Франції, не змогла взяти Кубок, а також зазнала невдачі у Лізі чемпіонів. 

Також повідомляється, що ПСЖ прагне підписати в команду Мохамеда Салаха і Рафаеля Леау.

Сергій Лук'яненко
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