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Мессі потрапив до символічної збірної сезону у топ-5 лігах Європи. Вище оцінка лише у трьох гравців

Аргентинець забив у Лізі 1 лише 6 м’ячів
Футбол Ліга 1
13:18
Мессі потрапив до символічної збірної сезону у топ-5 лігах Європи. Вище оцінка лише у трьох гравців

Авторитетний статистичний сайт WhoScored презентував символічну збірну топ-5 ліг Європи: Англії, Іспанії, Італії, Німеччини і Франції.

Цікаво, що в цій 11-ці опинився нападник ПСЖ Ліонель Мессі, котрий зумів забити лише 6 м’ячів в Лізі 1, однак здійснив 14 асистів.

Окрім того, за підрахунками WhoScored, аргентинець виконав найбільше точних проникних передач (19) серед усіх гравців у топ-5 лігах Європи.

Вищу оцінку, ніж у Мессі, що провів свій перший сезон не в «Барселоні», отримали його партнер по ПСЖ Кіліан Мбаппе, нападник «Баварії» Роберт Левандовський і форвард «Реалу» Карім Бензема:

З приводу статистики. Ось перелік досягнень Жозе Моуріньо після перемоги з «Ромою» у фіналі Ліги конференцій.

Сергій Лук'яненко
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Ліонель Мессі

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