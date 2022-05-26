Мессі потрапив до символічної збірної сезону у топ-5 лігах Європи. Вище оцінка лише у трьох гравців

Аргентинець забив у Лізі 1 лише 6 м’ячів

Авторитетний статистичний сайт WhoScored презентував символічну збірну топ-5 ліг Європи: Англії, Іспанії, Італії, Німеччини і Франції.

Цікаво, що в цій 11-ці опинився нападник ПСЖ Ліонель Мессі, котрий зумів забити лише 6 м’ячів в Лізі 1, однак здійснив 14 асистів.

Окрім того, за підрахунками WhoScored, аргентинець виконав найбільше точних проникних передач (19) серед усіх гравців у топ-5 лігах Європи.

Вищу оцінку, ніж у Мессі, що провів свій перший сезон не в «Барселоні», отримали його партнер по ПСЖ Кіліан Мбаппе, нападник «Баварії» Роберт Левандовський і форвард «Реалу» Карім Бензема: