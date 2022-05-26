Шевченко грає з Мессі, Пірло та іншими. Трансляція благодійного матчу
Мессі потрапив до символічної збірної сезону у топ-5 лігах Європи. Вище оцінка лише у трьох гравців
Аргентинець забив у Лізі 1 лише 6 м’ячів
Авторитетний статистичний сайт WhoScored презентував символічну збірну топ-5 ліг Європи: Англії, Іспанії, Італії, Німеччини і Франції.
Цікаво, що в цій 11-ці опинився нападник ПСЖ Ліонель Мессі, котрий зумів забити лише 6 м’ячів в Лізі 1, однак здійснив 14 асистів.
Окрім того, за підрахунками WhoScored, аргентинець виконав найбільше точних проникних передач (19) серед усіх гравців у топ-5 лігах Європи.
Вищу оцінку, ніж у Мессі, що провів свій перший сезон не в «Барселоні», отримали його партнер по ПСЖ Кіліан Мбаппе, нападник «Баварії» Роберт Левандовський і форвард «Реалу» Карім Бензема:
З приводу статистики. Ось перелік досягнень Жозе Моуріньо після перемоги з «Ромою» у фіналі Ліги конференцій.
Коментарі 0