Міколенко: «Руки тряслися - так був радий всіх бачити»

Захисник «Евертона» Віталій Міколенко висловився про приїзд до табору збірної України для підготовки до матчу з Шотландією.

У збірній я не був 9 місяців. В останній раз я був у вересні. Почуття трохи інші, ніж коли я приїжджав з «Динамо». Було багато одноклубників в збірній і ти їх завжди бачив. А тут ти приїжджаєш і скільки їх не бачив. Дуже скучив.

Так, Шотландія - дуже сильний суперник. Але такі ігри виграються душею. Фізично і тактично ми повинні бути підготовлені, але такі матчі виграються душею і великим бажанням. А цього у нас хоч відбавляй.

У нас свій фронт. Футбол - це непередбачувана штука. Ти не знаєш, виграєш чи ні. Пообіцяти я можу, що ми будемо воювати до останньої хвилини ».