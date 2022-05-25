Міколенко: «Руки тряслися - так був радий всіх бачити»
Захисник «Евертона» Віталій Міколенко висловився про приїзд до табору збірної України для підготовки до матчу з Шотландією.
«Трошки втомився після дороги, але я щасливий. Чесно кажучи, коли я приїхав, говорив хлопцям, що руки тряслися - так радий був бачити всіх. Гол за «Евертон»? Це не фірмовий стиль, просто останній м'яч за «Динамо» був схожий з ним.
У збірній я не був 9 місяців. В останній раз я був у вересні. Почуття трохи інші, ніж коли я приїжджав з «Динамо». Було багато одноклубників в збірній і ти їх завжди бачив. А тут ти приїжджаєш і скільки їх не бачив. Дуже скучив.
Так, Шотландія - дуже сильний суперник. Але такі ігри виграються душею. Фізично і тактично ми повинні бути підготовлені, але такі матчі виграються душею і великим бажанням. А цього у нас хоч відбавляй.
У нас свій фронт. Футбол - це непередбачувана штука. Ти не знаєш, виграєш чи ні. Пообіцяти я можу, що ми будемо воювати до останньої хвилини ».
Раніше стало відомо, що Міколенко приїхав до збірної з невеликим пошкодженням.