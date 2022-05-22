Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Інформаційний марафон
19:55
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

«Мілан» став чемпіоном Італії вперше за 11 років

Команда Піолі в останньому турі Серії А розгромила «Сассуоло»
Футбол Серія А
20:57
«Мілан» став чемпіоном Італії вперше за 11 років

В заключному 38-му турі чемпіонату Італії «Мілан» і «Інтер» заочно розігрували «золото».

Але інтрига трималася недовго, адже «Мілан» громив «Сассуоло» вже до 36-ї хвилині матчу: дубль Жиру і гол Кессіе. Другий тайм в цьому матчі перетворився в формальність.

У паралельній зустрічі «Інтер» також без особливих зусиль розбив «Сампдорію» з аналогічним рахунком - 3: 0. Але наздогнати «россонері» це не допомогло.

«Мілан» вперше з сезону 2010/11 стає чемпіоном Італії.

«Сассуоло» - «Мілан» 0: 3

голи: Жиру, 17, 32, Кессіе, 36

«Сассуоло»: Консильі (Саталіно, 82), Мюльдюр, Айхан, Феррарі (Пелузо, 82), Кірьякопулос, Лопес (Маньянеллі, 46), Фраттезі (Траоре, 58), Матеус Енріке, Берарді (Дефрель, 68), Скамадока.

«Мілан»: Меньян, Калабрія, Томорі (Романьолі, 81), Калулу, Ернандес, Круніч (Браїм Діас, 72), Кессіе, Салемакерс (Флоренці, 81), Тоналі (Беннасер, 46), Жиру (Ібрагімович, 72), Рафаел Леау.

попередження: Тоналі (34), Лопес (37), Кірьякопулос (53).

«Інтер» - «Сампдорія» 3: 0

голи: Перішич, 49, Корреа, 55, 57

«Інтер»: Ханданович, Думфріс, де Врей (Раноккія, 73), Шкріньяр, Бастоні (Димарко, 60), Перішич (Гозенс, 59), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Відал, 59), Корреа (Кайседо, 73), Мартінес.

«Сампдорія»: Аудеро, Берешіньскі, Йосида (Маньяні, 78), Феррарі, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор, 62), Сабірі, Рінкон (Йепес, 84), Торсбю (Трімболі, 62), Роналду Вієйра (Аскільдсен, 777).

попередження: Йосида (5), Барелла (29), Феррарі (66).

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Мілан Інтер

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Інтер» готовий продати Бастоні. В ньому зацікавлені дві команди з АПЛ
«Інтер» готовий продати Бастоні. В ньому зацікавлені дві команди з АПЛ
Футбол Серія А
10:27
«Інтер» має намір підписати екс-хавбека «Шахтаря»
«Інтер» має намір підписати екс-хавбека «Шахтаря»
Футбол Серія А
20 травня 07:57
Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»
Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»
Футбол Серія А
19 травня 15:28
ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем
ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем
Футбол Ліга 1
19 травня 11:53
«Інтер» на виїзді переміг «Кальярі» і відклав чемпіонство «Мілана»
«Інтер» на виїзді переміг «Кальярі» і відклав чемпіонство «Мілана»
Футбол Серія А
16 травня 07:59
«Мілан» переміг «Аталанту» і максимально наблизив себе до чемпіонства в Італії
«Мілан» переміг «Аталанту» і максимально наблизив себе до чемпіонства в Італії
Футбол Серія А
15 травня 21:11

Новини: Футбол

«Мілан» став чемпіоном Італії вперше за 11 років
«Мілан» став чемпіоном Італії вперше за 11 років
Серія А
20:57
Українці в останньому турі АПЛ: Зінченко - чемпіон, останній матч Ярмоленко, Миколенко врятувався від ганьби
Українці в останньому турі АПЛ: Зінченко - чемпіон, останній матч Ярмоленко, Миколенко врятувався від ганьби
Українські легіонери
20:30
«Челсі» завершив сезон на мажорній ноті, вирвавши перемогу над «Уотфордом»
«Челсі» завершив сезон на мажорній ноті, вирвавши перемогу над «Уотфордом»
Англійська Прем'єр-ліга
20:27
МЮ програв в останньому турі АПЛ, але все одно зіграє в Лізі Європи
МЮ програв в останньому турі АПЛ, але все одно зіграє в Лізі Європи
Англійська Прем'єр-ліга
20:15
«Лідс» в останній момент вирвав перемогу в боротьбі за виживання. «Бернлі» покинув АПЛ
«Лідс» в останній момент вирвав перемогу в боротьбі за виживання. «Бернлі» покинув АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга
20:05
Божевільна розв'язка сезону в АПЛ: «золотий» асист Зінченко, інтрига до останніх секунд
Божевільна розв'язка сезону в АПЛ: «золотий» асист Зінченко, інтрига до останніх секунд
Англійська Прем'єр-ліга
19:58
«Арсенал» забив «Евертону» без Миколенка п'ять м'ячів, але «Тоттенгем» вирвав у «канонірів» путівку до ЛЧ
«Арсенал» забив «Евертону» без Миколенка п'ять м'ячів, але «Тоттенгем» вирвав у «канонірів» путівку до ЛЧ
Англійська Прем'єр-ліга
19:55
Форвард «Шахтаря» й іще один гравець приєднаються до молодіжної збірної України
Форвард «Шахтаря» й іще один гравець приєднаються до молодіжної збірної України
Збірна України
19:27
Гравець «Динамо» забив за тимчасовий клуб і став чемпіоном країни
Гравець «Динамо» забив за тимчасовий клуб і став чемпіоном країни
Футбол в Європі
18:58
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Бокс Професійний бокс
15 травня 20:15
Всі новини