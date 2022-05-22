«Мілан» став чемпіоном Італії вперше за 11 років

Команда Піолі в останньому турі Серії А розгромила «Сассуоло»

В заключному 38-му турі чемпіонату Італії «Мілан» і «Інтер» заочно розігрували «золото».

Але інтрига трималася недовго, адже «Мілан» громив «Сассуоло» вже до 36-ї хвилині матчу: дубль Жиру і гол Кессіе. Другий тайм в цьому матчі перетворився в формальність.

У паралельній зустрічі «Інтер» також без особливих зусиль розбив «Сампдорію» з аналогічним рахунком - 3: 0. Але наздогнати «россонері» це не допомогло.

«Мілан» вперше з сезону 2010/11 стає чемпіоном Італії.

«Сассуоло» - «Мілан» 0: 3

голи: Жиру, 17, 32, Кессіе, 36

«Сассуоло»: Консильі (Саталіно, 82), Мюльдюр, Айхан, Феррарі (Пелузо, 82), Кірьякопулос, Лопес (Маньянеллі, 46), Фраттезі (Траоре, 58), Матеус Енріке, Берарді (Дефрель, 68), Скамадока.

«Мілан»: Меньян, Калабрія, Томорі (Романьолі, 81), Калулу, Ернандес, Круніч (Браїм Діас, 72), Кессіе, Салемакерс (Флоренці, 81), Тоналі (Беннасер, 46), Жиру (Ібрагімович, 72), Рафаел Леау.

попередження: Тоналі (34), Лопес (37), Кірьякопулос (53).

«Інтер» - «Сампдорія» 3: 0

голи: Перішич, 49, Корреа, 55, 57

«Інтер»: Ханданович, Думфріс, де Врей (Раноккія, 73), Шкріньяр, Бастоні (Димарко, 60), Перішич (Гозенс, 59), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Відал, 59), Корреа (Кайседо, 73), Мартінес.

«Сампдорія»: Аудеро, Берешіньскі, Йосида (Маньяні, 78), Феррарі, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор, 62), Сабірі, Рінкон (Йепес, 84), Торсбю (Трімболі, 62), Роналду Вієйра (Аскільдсен, 777).

попередження: Йосида (5), Барелла (29), Феррарі (66).