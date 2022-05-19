«Хто чим може!» Мілевський під час війни волонтерить в Києві
Мілевський: «Про Лукашенко говорити не буду. Все і так знають, що не так »
Колишній форвард збірної України сумує за рідною країною
Артем Милевський / Фото - football24.uaЕкс-нападник «Динамо» і збірної України Артем Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу «Футбол 1, 2, 3» зазначив, що не хоче говорити про самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.
«Про Лукашенка говорити не буду. Все і так знають, що там не так. Я не та людина, щоб кого обзивати або на кого наговорювати. У всіх є якісь заслуги, у кого є мінуси і так далі. Мені хочеться додому. Як і, впевнений, Сани (Алієв - Прим. Ред.) Теж хочеться».
Відзначимо, що Мілевський народився і починав кар'єру в Білорусі. Він прийняв українське громадянство, після чого став захищати кольори збірної України.
Нагадаємо, Мілевський продовжує перебувати в Києві і займається волонтерством.