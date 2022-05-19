Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул. Пряма трансляція
19:35
Стронгмен. Етап командного чемпіонату України . Трускавець

Мілевський: «Про Лукашенко говорити не буду. Все і так знають, що не так »

Колишній форвард збірної України сумує за рідною країною
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:31
Мілевський: «Про Лукашенко говорити не буду. Все і так знають, що не так »
Артем Милевський / Фото - football24.ua
Екс-нападник «Динамо» і збірної України Артем Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу «Футбол 1, 2, 3» зазначив, що не хоче говорити про самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.

«Про Лукашенка говорити не буду. Все і так знають, що там не так. Я не та людина, щоб кого обзивати або на кого наговорювати. У всіх є якісь заслуги, у кого є мінуси і так далі. Мені хочеться додому. Як і, впевнений, Сани (Алієв - Прим. Ред.) Теж хочеться».


Відзначимо, що Мілевський народився і починав кар'єру в Білорусі. Він прийняв українське громадянство, після чого став захищати кольори збірної України.

Нагадаємо, Мілевський продовжує перебувати в Києві і займається волонтерством. 
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Артем Мілевскій Олександр Лукашенко Динамо Київ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Луческу: «Пропозиції у мене є і дуже серйозні. Але я не можу покинути «Динамо»
Луческу: «Пропозиції у мене є і дуже серйозні. Але я не можу покинути «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:53
Суркіс: «Я не розпродаю гравців «Динамо»
Суркіс: «Я не розпродаю гравців «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 21:37
Суркіс розповів про майбутнє Луческу в «Динамо»
Суркіс розповів про майбутнє Луческу в «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 21:25
Суркіс розповів про бюджет «Динамо» в умовах війни
Суркіс розповів про бюджет «Динамо» в умовах війни
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:51
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
«До нескінченності люблячий Україну». Суркіс описав померлого першого президента Кравчука
«До нескінченності люблячий Україну». Суркіс описав померлого першого президента Кравчука
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:36

Новини: Футбол

Ноєр вимагає від «Баварії» підписати з ним контракт терміном більше одного року
Ноєр вимагає від «Баварії» підписати з ним контракт терміном більше одного року
Бундесліга
18:53
«Манчестер Юнайтед» готовий продати Ван-Біссаку. Тен Хаг не хочу бачити гравця в команді
«Манчестер Юнайтед» готовий продати Ван-Біссаку. Тен Хаг не хочу бачити гравця в команді
Англійська Прем'єр-ліга
18:30
Клуби АПЛ зацікавлені в послугах зоряного форварда «Барселони»
Клуби АПЛ зацікавлені в послугах зоряного форварда «Барселони»
Англійська Прем'єр-ліга
17:55
Мілевський: «Про Лукашенко говорити не буду. Все і так знають, що не так »
Мілевський: «Про Лукашенко говорити не буду. Все і так знають, що не так »
Українська Прем'єр-ліга
17:31
Трубін: «Хлопці, які в Маріуполі, – взагалі на межі фантастики. Напевно, вони безсмертні »
Трубін: «Хлопці, які в Маріуполі, – взагалі на межі фантастики. Напевно, вони безсмертні »
Українська Прем'єр-ліга
16:59
Супряга – в таборі молодіжної збірної України
Супряга – в таборі молодіжної збірної України
Збірна України
16:29
«Ювентус» влітку спробує підписати контракт з Погба
«Ювентус» влітку спробує підписати контракт з Погба
Серія А
15:58
Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»
Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»
Серія А
15:28
«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
Українська Прем'єр-ліга
14:57
Всі новини

Популярні новини

Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Всі новини