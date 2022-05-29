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Мірча Луческу відвідав фінал Ліги чемпіонів. Дивився його в гарній компанії

Тренер «Динамо» на власні очі бачив перемогу «Реалу»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
11:58
Мірча Луческу відвідав фінал Ліги чемпіонів. Дивився його в гарній компанії

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу відвідав фінал Ліги чемпіонів, що проходив у Парижі на «Стад де Франс».

Колишнього наставника «Шахтаря» наприкінці гри виловили режисери трансляції, він сидів поруч з Роналдо:

Два найголовніші фото сезону: найпрестижніші трофеї Європи, загорнуті в прапор України.

Сергій Лук'яненко
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Мірча Луческу

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