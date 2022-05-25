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Модріч: «Не буду робити так, як Мбаппе»

Лідер «Реала» ще не знає, чи залишиться в мадридському клубі
Футбол Прімера
12:50
Модріч: «Не буду робити так, як Мбаппе»

Лідер півзахисту «Реала» Лука Модріч висловився з приводу свого майбутнього в мадридському клубі. його цитує Marca.

«Дійсно, я ще не продовжив контракт з« Реалом »... Але я не буду поступати так, як зробив Мбаппе. Але сподіваюся, що і клуб зі мною нічого подібного не зробить ».

Нагадаємо, всі очікували, що Кіліан Мбаппе перейде в «Реал», але він підписав новий контракт з ПСЖ.

Петро Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Лука Модріч

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