«Реал» продовжить контракт з Модрічем ще на рік
Модріч: «Не буду робити так, як Мбаппе»
Лідер «Реала» ще не знає, чи залишиться в мадридському клубі
Лідер півзахисту «Реала» Лука Модріч висловився з приводу свого майбутнього в мадридському клубі. його цитує Marca.
«Дійсно, я ще не продовжив контракт з« Реалом »... Але я не буду поступати так, як зробив Мбаппе. Але сподіваюся, що і клуб зі мною нічого подібного не зробить ».
Нагадаємо, всі очікували, що Кіліан Мбаппе перейде в «Реал», але він підписав новий контракт з ПСЖ.
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