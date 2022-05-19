Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ

Фото - ФК Таврія

Голкіпер «Шахтаря» Анатолій Трубін висловився про можливе повернення «Тавриї», «Севастополя» та інших клубів з міст під часовий окупацією на рідні стадіони під егідою УПЛ. Футболіст вважає, що це може статися після закінчення війни в Україні.

І наш чемпіонат буде повертати позиції, а потім взагалі конкуруватиме з топ-лігами. Але насамперед потрібна наша перемога. Аби все було спокійно – тоді люди ходитимуть на футбол.

Поки проводити чемпіонат в Україні, думаю, неможливо. Ми бачимо вибухи і у Львові, і в Ужгороді. Потрібно грати десь за кордоном, і на це потрібні гроші. Якщо FIFA та UEFA допомагатимуть – чудово. Але, на мій погляд, не все так просто і є багато нюансів.

Все ж сподіваюся, що чемпіонат буде і ми будемо грати. Якщо житиме футбол, то й Україна – теж.