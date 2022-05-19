Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:30
live
Інформаційний марафон
20:25
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал. Стамбул

Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ

Голкіпер вважає, що клуби з міст під окупацією зможуть знову грати на рідних стадіонах
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:47
Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ
Фото - ФК Таврія

Голкіпер «Шахтаря» Анатолій Трубін висловився про можливе повернення «Тавриї», «Севастополя» та інших клубів з міст під часовий окупацією на рідні стадіони під егідою УПЛ. Футболіст вважає, що це може статися після закінчення війни в Україні.

Вважаю, зараз буде дуже важко, адже не зрозуміло, скільки війна триватиме. Але коли все скінчиться, думаю, такі команди, як «Таврія» та «Севастополь», повернуться до українського чемпіонату. «Шахтар», «Зоря», «Олімпік» – багато клубів, що зможуть повернутися на свої стадіони.

І наш чемпіонат буде повертати позиції, а потім взагалі конкуруватиме з топ-лігами. Але насамперед потрібна наша перемога. Аби все було спокійно – тоді люди ходитимуть на футбол.

Поки проводити чемпіонат в Україні, думаю, неможливо. Ми бачимо вибухи і у Львові, і в Ужгороді. Потрібно грати десь за кордоном, і на це потрібні гроші. Якщо FIFA та UEFA допомагатимуть – чудово. Але, на мій погляд, не все так просто і є багато нюансів.

Все ж сподіваюся, що чемпіонат буде і ми будемо грати. Якщо житиме футбол, то й Україна – теж.

Раніше голкіпер розповів про подвиги співвітчизників під час війни.
Джерело: SportArena Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Анатолій Трубін Таврія Шахтар Донецьк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

У боротьбу за Нереса включився італійський гранд
У боротьбу за Нереса включився італійський гранд
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:03
Трубін: «Хлопці, які в Маріуполі, – взагалі на межі фантастики. Напевно, вони безсмертні »
Трубін: «Хлопці, які в Маріуполі, – взагалі на межі фантастики. Напевно, вони безсмертні »
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:59
«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:57
Вирішив поміняти Україну на Італію. «Лаціо» домовився про трансфер хавбека «Шахтаря»
Вирішив поміняти Україну на Італію. «Лаціо» домовився про трансфер хавбека «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:57
38-річний екс-гравець «Шахтаря» має намір продовжити кар'єру
38-річний екс-гравець «Шахтаря» має намір продовжити кар'єру
Футбол У світі
18 травня 22:41
Моуріньо хоче бачити Мудрика в «Ромі»
Моуріньо хоче бачити Мудрика в «Ромі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 травня 21:59

Новини: Футбол

Гвардіола погодився на матч «Динамо» – «Манчестер Сіті», але не найближчим часом
Гвардіола погодився на матч «Динамо» – «Манчестер Сіті», але не найближчим часом
Українська Прем'єр-ліга
22:13
Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ
Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
21:47
Миколенко – в старті на один з вирішальних матчів «Евертона»
Миколенко – в старті на один з вирішальних матчів «Евертона»
Англійська Прем'єр-ліга
21:21
У боротьбу за Нереса включився італійський гранд
У боротьбу за Нереса включився італійський гранд
Українська Прем'єр-ліга
21:03
Гравець «Вереса»: «Клуби в єврокубках отримають 50 млн, і якщо вони 10 % пожертвують іншим клубам - цього вистачить для проведення УПЛ в Туреччині»
Гравець «Вереса»: «Клуби в єврокубках отримають 50 млн, і якщо вони 10 % пожертвують іншим клубам - цього вистачить для проведення УПЛ в Туреччині»
Українська Прем'єр-ліга
20:56
Шевченко: «Футбол – ланка об'єднання. Наші вболівальники показують героїзм на «Азовсталі»
Шевченко: «Футбол – ланка об'єднання. Наші вболівальники показують героїзм на «Азовсталі»
Збірна України
20:46
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Українська Прем'єр-ліга
20:24
Трансфер Миколенко врятував бюджет «Динамо»
Трансфер Миколенко врятував бюджет «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
19:45
Ноєр вимагає від «Баварії» підписати з ним контракт терміном більше одного року
Ноєр вимагає від «Баварії» підписати з ним контракт терміном більше одного року
Бундесліга
18:53
Всі новини

Популярні новини

Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Всі новини