«Баєр» може заплатити за перехід Мудрика понад 20 млн євро
Моуріньо хоче бачити Мудрика в «Ромі»
Римський клуб проявляє інтерес до українця
Римська «Рома» цікавиться вінгером «Шахтаря» Михайлом Мудриком, Повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, особисто Жозе Моуріньо хотів би бачити українця в рядах «вовків».
«Ромі» доведеться поборотися з «Байєр» за Мудрика, німецький клуб є фаворитом в боротьбі за українця. У 11 матчах минулого сезону УПЛ Мудрик забив 2 м'яча і зробив 6 гольових передач. 11 травня гравець дебютував за збірну України.
Раніше повідомлялося, що «Байєр» може заплатити за Мудрика близько 20 мільйонів євро.
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