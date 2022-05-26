Моуріньо – особливий. Список досягнень португальця після перемоги з «Ромою» у фіналі Ліги конференцій
Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо зізнався, що відчував своїм завданням зробити Лігу конференцій більш привабливим, гучним турніром. Здається, це в нього вдалося.
Ось список досягнень португальця після тріумфу з римлянами у турнірі:
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перший тренер в історії «Роми», який привів команду до перемоги в єврокубку UEFA (до цього були програний фінал КЄЧ і Кубку UEFA)
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тренер, що завоював для «Роми» перший трофей з 2008 року
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перший тренер, що виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи і Лігу конференцій
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перший тренер, котрий виграв єврокубки з чотирма різними командами
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тренер, що виграв Кубок володарів кубків (асистентом в «Барселоні»), Кубок UEFA, Лігу чемпіонів, Лігу Європи і Лігу конференцій
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тренер, який виграв всі свої п’ять єврокубкових фіналів (без урахування Суперкубків)
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другий тренер після Джованні Трапаттоні, що виграв п'ять єврокубків
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тренер, котрий завоював обидва останні для Італії єврокубки (Інтер – Ліга чемпіонів-2010 і Рома – Ліга конференцій-2022)
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тренер, що завоював в своїй кар’єрі 26 трофеїв
І після цього всього Моуріньо заявив, що залишається в «Ромі», а також натякнув власникам клубу, що наступний сезон має стати ще кращим.
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