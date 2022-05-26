Моуріньо – особливий. Список досягнень португальця після перемоги з «Ромою» у фіналі Ліги конференцій

Він здобув ще один єврокубок

Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо зізнався, що відчував своїм завданням зробити Лігу конференцій більш привабливим, гучним турніром. Здається, це в нього вдалося.

Ось список досягнень португальця після тріумфу з римлянами у турнірі:

перший тренер в історії «Роми», який привів команду до перемоги в єврокубку UEFA (до цього були програний фінал КЄЧ і Кубку UEFA)

тренер, що завоював для «Роми» перший трофей з 2008 року

перший тренер, що виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи і Лігу конференцій

перший тренер, котрий виграв єврокубки з чотирма різними командами

тренер, що виграв Кубок володарів кубків (асистентом в «Барселоні»), Кубок UEFA, Лігу чемпіонів, Лігу Європи і Лігу конференцій

тренер, який виграв всі свої п’ять єврокубкових фіналів (без урахування Суперкубків)

другий тренер після Джованні Трапаттоні, що виграв п'ять єврокубків

тренер, котрий завоював обидва останні для Італії єврокубки (Інтер – Ліга чемпіонів-2010 і Рома – Ліга конференцій-2022)

тренер, що завоював в своїй кар’єрі 26 трофеїв

І після цього всього Моуріньо заявив, що залишається в «Ромі», а також натякнув власникам клубу, що наступний сезон має стати ще кращим.