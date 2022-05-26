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Моуріньо розплакався: «Я залишаюся в «Ромі», жодних сумнівів. Ми написали історію»

Тренер привів команду до першого трофею з 2008 року
Футбол Ліга конференцій UEFA
08:09
Моуріньо розплакався: «Я залишаюся в «Ромі», жодних сумнівів. Ми написали історію»

Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо після перемоги в фіналі Ліги конференцій в сльозах давав коментар про важливість цього трофею:

«Зараз в моїй голові багато думок. В матчі з «Феєнордом» було не про роботу. Це була історія. Ми писали історію. І ми написали її.

Зараз я залишаюся, немає жодних сумнівів. Навіть якщо будуть якісь чутки – я хочу зашитися тут. Ми маємо зрозуміти що наші власники, фантастичні люди, мають намір зробити наступного сезону, тому що це історія, але ми можемо побудувати великий проєкт з чесними професіоналами.

Ми маємо сісти і зрозуміти які будуть плани на наступний сезон».

Подивиться в що перетворилася роздягальня «Роми» після чемпіонства – її залили пивом.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Рома (Рим) Жозе Моуріньо

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