Моуріньо розплакався: «Я залишаюся в «Ромі», жодних сумнівів. Ми написали історію»

Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо після перемоги в фіналі Ліги конференцій в сльозах давав коментар про важливість цього трофею:

Зараз я залишаюся, немає жодних сумнівів. Навіть якщо будуть якісь чутки – я хочу зашитися тут. Ми маємо зрозуміти що наші власники, фантастичні люди, мають намір зробити наступного сезону, тому що це історія, але ми можемо побудувати великий проєкт з чесними професіоналами.

Ми маємо сісти і зрозуміти які будуть плани на наступний сезон».