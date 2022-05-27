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Мудрик пройшов медогляд в «Баєрі». Контракт буде підписаний найближчим часом

Однак угода остаточно ще не завершена
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:51
Мудрик пройшов медогляд в «Баєрі». Контракт буде підписаний найближчим часом
Михайло Мудрик / Фото - lapresse.it
Український хавбек «Шахтаря» Михайло Мудрик пройшов медогляд в «Баєрі». Про це в Twitter повідомляє журналіст Transfermarkt Мануель Вет.

Леверкузенський клуб вже почав підготовку до офіційного анонсу підписання контракту з 21-річним футболістом. Відзначається, що угода остаточно ще не завершена.

Як стверджує джерело, в Леверкузені виявилися спантеличені новинами, які з'являлися в Україні. Повідомлялося, що президент «Шахтаря» нібито прийняв рішення не продавати гравця збірної України влітку.

Раніше сам Мудрик виявляв бажання перебратися в «Баєр». Також повідомлялося, що німецький клуб готовий заплатити за гравця збірної України 20 мільйонів євро.
Володимир Кириченко
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Теги

Михайло Мудрік Шахтар Донецьк Байєр

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