Збірна України проведе спаринг перед матчем проти Шотландії. Однак суперника хотілося б іншого
Миколенко дав ідеальний коментар про стиль гри збірної Шотландії. Самоіронія на рівні
1 червня пройде матч відбору на чемпіонат світу
10:32
Захисник «Евертона» і збірної України Віталій Миколенко дав прес-службі УАФ самоіронічний коментар про стиль гри команди Шотландії, з якою підопічним Олександра Петракова належить зіграти 1 червня в кваліфікації на чемпіонат світу-2022:
«Футбол шотландців? Силовий, стандарти і туди-сюди бігати. Хороший футбол. Люблю такий».
Нагадаємо, що збірна України залишилася без спарингів перед матчем з Шотландією, а натомість проведе двосторонню зустріч.
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