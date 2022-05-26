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Миколенко дав ідеальний коментар про стиль гри збірної Шотландії. Самоіронія на рівні

1 червня пройде матч відбору на чемпіонат світу
Футбол Збірна України
10:32
Миколенко дав ідеальний коментар про стиль гри збірної Шотландії. Самоіронія на рівні

Захисник «Евертона» і збірної України Віталій Миколенко дав прес-службі УАФ самоіронічний коментар про стиль гри команди Шотландії, з якою підопічним Олександра Петракова належить зіграти 1 червня в кваліфікації на чемпіонат світу-2022:

«Футбол шотландців? Силовий, стандарти і туди-сюди бігати. Хороший футбол. Люблю такий».

Нагадаємо, що збірна України залишилася без спарингів перед матчем з Шотландією, а натомість проведе двосторонню зустріч.

Сергій Лук'яненко
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Віталій Міколенко

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