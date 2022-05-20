Миколенко провідав біженців з України і подарував футболку

Захисник «Евертона» не залишив співвітчизників в біді

Віталій Миколенко / Фото - Евертон

Захисник «Евертона» Віталій Миколенко провідав українські сім'ї, які були змушені тікати від війни. Футболіст зробив відповідну публікацію в своєму Instagram.

Гравець провів час з людьми, які опинилися в Британії за програмою HomesForUkraine. Також він подарував свою ігрову футболку.