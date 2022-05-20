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Миколенко провідав біженців з України і подарував футболку

Захисник «Евертона» не залишив співвітчизників в біді
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
20 травня 23:11
Миколенко провідав біженців з України і подарував футболку
Віталій Миколенко / Фото - Евертон

Захисник «Евертона» Віталій Миколенко провідав українські сім'ї, які були змушені тікати від війни. Футболіст зробив відповідну публікацію в своєму Instagram.

Гравець провів час з людьми, які опинилися в Британії за програмою HomesForUkraine. Також він подарував свою ігрову футболку.

Раніше «Евертон» з Миколенком в складі вирвав місце в АПЛ на наступний сезон.

Сергій Стаднюк
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Віталій Міколенко Евертон

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