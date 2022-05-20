«Бернлі» втратив перемогу над «Астон Віллою» і вже не наздожене «Евертон» Миколенка
Миколенко провідав біженців з України і подарував футболку
Захисник «Евертона» не залишив співвітчизників в біді
20 травня 23:11
Віталій Миколенко / Фото - Евертон
Захисник «Евертона» Віталій Миколенко провідав українські сім'ї, які були змушені тікати від війни. Футболіст зробив відповідну публікацію в своєму Instagram.
Гравець провів час з людьми, які опинилися в Британії за програмою HomesForUkraine. Також він подарував свою ігрову футболку.Раніше «Евертон» з Миколенком в складі вирвав місце в АПЛ на наступний сезон.
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