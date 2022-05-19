Трансфер Миколенко врятував бюджет «Динамо»
Миколенко – в старті на один з вирішальних матчів «Евертона»
«Іриски» борються за виживання
Віталій Миколенко / Фото - Twitter
Захисник «Евертона» Віталій Миколенко вийде в стартовому складі на перенесений матч 33-го туру англійської Прем'єр-ліги проти «Кристал Пелас».
Склад «ірисок» на важливу зустріч в боротьбі за виживання
Your Everton team to face Palace # EVECRY pic.twitter.com/NBmHCh9yl2- Everton (@ Everton) May 19, 2022
Раніше повідомлялося, що трансфер Миколенка врятував бюджет «Динамо».
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