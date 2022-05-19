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Миколенко – в старті на один з вирішальних матчів «Евертона»

«Іриски» борються за виживання
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
21:21
Миколенко – в старті на один з вирішальних матчів «Евертона»
Віталій Миколенко / Фото - Twitter

Захисник «Евертона» Віталій Миколенко вийде в стартовому складі на перенесений матч 33-го туру англійської Прем'єр-ліги проти «Кристал Пелас».

Склад «ірисок» на важливу зустріч в боротьбі за виживання

Раніше повідомлялося, що трансфер Миколенка врятував бюджет «Динамо»

Сергій Стаднюк
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Теги

Віталій Міколенко Евертон Кристал Пелас

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