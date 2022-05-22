МЮ програв в останньому турі АПЛ, але все одно зіграє в Лізі Європи

«Вест Хем» відправиться в Лігу конференцій

У заключному 38-му турі АПЛ нас очікувала розв'язка в різних частинах турнірної таблиці.

За 6 -е місце заочно боролися «Манчестер Юнайтед» і «Вест Хем» - обидві команди в останньому турі програли, і місце в Лізі Європи зайняли «червоні дияволи», які на 2 очка випередили «молотобійців» в таблиці. «Вест Хем» фінішував сьомим і відправляється в Лігу конференцій.

«Кристал Пелас» - «Манчестер Юнайтед» 1: 0

гол: Заа, 37

«Кристал Пелас»: Гуаїта, Клайн, Уорд, Андерсен, Мітчелл, Шлупп, Хьюз (Макартур, 83), Галлахер, Рак-Сакьі (Куяте, 67), Заа, Едуар (Езе, 79).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Діогу Далот (Гарначо, 79), Магуайр, Лінделеф, Теллес, Фред (Шортайр, 75), Бруну Фернандеш, Мактомини, Межбрі (Мата, 62), Кавані, Еланга.

попередження: Хьюз (43), Межбрі (44), Діогу Далот (59), Едуар (63), Лінделеф (84), Бруну Фернандеш (90).

«Брайтон» - «Вест Хем» 3: 1

голи: Велтман, 50, Гросс, 80, Уелбек, 90 - Антоніо, 40

«Брайтон»: Санчес, Данк, Вебстер, Велтман, Кукурелья, Марч (Лемпті, 75), Гросс, Біссума (Мопе, 46), Мак Аллістер, Кайседо (Мвепу, 79), Уелбек.

«Вест Хем»: Фабіаньскі, Цоуфал (Джонсон, 81), Доусон, Зума, Крессуелл, Лансіні (Ярмоленко, 81), Соучек, Райс, Форнальс (Нобл, 81), Антоніо, Боуен.

попередження: Соучок (42), Мопі (83).