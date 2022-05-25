На матчі з Україною викликані 27 гравців збірної Ірландії
Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні оголосив список викликаних гравців на матчі Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба місцевої Футбольної асоціації.
Так, на збір відправляться 27 гравців. Відзначимо, що команда проведе дві гри проти України, 8 червня - будинки, 14 червня - на нейтральному полі.
список гравців
Воротарі: Марк Траверс («Борнмут», Англія), Гевін Базуну («Манчестер Сіті», Англія), Куївін Келлехер («Ліверпуль», Англія).
Захисники: Шеймус Коулмен («Евертон», Англія), Сайрус Крісті («Фулгем», Англія), Енда Стівенс, Джон Іган (обидва — «Шеффілд Юнайтед», Англія), Райан Меннінг («Суонсі», Англія), Шейн Даффі («Брайтон», Англія), Нейтан Коллінз («Бернлі», Англія), Дарра Леніхан («Блекберн», Англія), Дара О’Ші («Вест Бромвіч Альбіон», Англія), Джеймс Макклейн («Віган», Англія)
Півзахисники: Конор Гуріхейн («Астон Вілла», Англія), Джош Каллен («Андерлехт», Бельгія), Джефф Гендрік («Ньюкасл», Англія), Алан Браун («Престон», Англія), Джейсон Моламбі («Вест Бромвіч Альбіон», Англія), Джейсон Найт («Дербі Каунті», Англія).
Нападники: Каллум Робінсон («Вест Бромвіч Альбіон», Англія), Трой Парротт («Тоттенгем», Англія), Скотт Хоган («Бірмінгем», Англія), Вілл Кін («Віган», Англія), Чідозі Огбене («Ротергем», Англія), Майкл Обафемі («Суонсі», Англія), Крістофер Хемілтон («Блекпул», Англія), Фесті Ебоселе («Дербі Каунті», Англія).
Раніше список викликаних гравців оголосили в збірній Вірменії.
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