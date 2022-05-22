Українці в останньому турі АПЛ: Зінченко - чемпіон, останній матч Ярмоленко, Миколенко врятувався від ганьби
Найбільш незабутній момент сезону в АПЛ: Зінченко з трофеєм, що оповитий українським прапором
Від цих фото і відео у русні палатиме
22:03
Український латераль Олександр Зінченко вчетверте став чемпіоном Англії разом з «Манчестер Сіті». Подивіться на кадри святкування. Дуже символічний момент.
Oleksandr Zinchenko & Manchester City won Premier League: for # Ukraine too!# StandWithUkraine # ArmUkraineNow # StopPutin pic.twitter.com/IORKjW3I1R- olexander scherba (@ olex_scherba) May 22, 2022
Коментарі 0