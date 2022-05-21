Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Інформаційний марафон
22:35
Світовий бокс. Тижневик

Названо умови нового контракту Мбаппе з ПСЖ

Клуб незабаром офіційно повідомить про укладення угоди
Футбол Ліга 1
21:22
Названо умови нового контракту Мбаппе з ПСЖ
Кіліан Мбаппе / Фото - Еurosport

Нападник Кіліан Мбаппе підпише контракт до 2025 року. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, офіційного підтвердження укладення угоди варто очікувати вранці. Інсайдер додав, що повідомлення від клубу вже готується. Всі папери відсортовані і запечатані.

Романо також повідомив, що ПСЖ покинуть головний тренер Маурісіо Почеттіно і спортивний директор Леонардо.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кіліан Мбаппе ПСЖ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

ПСЖ підтвердив продовження співпраці з Мбаппе
ПСЖ підтвердив продовження співпраці з Мбаппе
Футбол Ліга 1
22:14
ПСЖ покинуть відразу тренер Почеттіно і спортивний директор Леонардо
ПСЖ покинуть відразу тренер Почеттіно і спортивний директор Леонардо
Футбол Ліга 1
20:55
«Реал» вийшов з переговорів щодо Голанда через домовленість з Мбаппе, і тепер не має «плану Б»
«Реал» вийшов з переговорів щодо Голанда через домовленість з Мбаппе, і тепер не має «плану Б»
Футбол Прімера
20:29
Шевченко візьме участь в церемонії нагородження чемпіона Ліги 1
Шевченко візьме участь в церемонії нагородження чемпіона Ліги 1
Футбол Ліга 1
09:59
ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем
ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем
Футбол Ліга 1
19 травня 11:53
Ді Марія може підписати з «Ювентусом» однорічний контракт з солідною зарплатою
Ді Марія може підписати з «Ювентусом» однорічний контракт з солідною зарплатою
Футбол Серія А
17 травня 10:56

Новини: Футбол

Агент Мілевського – про Шаблія: «Коли припинить п****и? Коли його гравці зрозуміють, що він – за «рускій мір»?»
Агент Мілевського – про Шаблія: «Коли припинить п****и? Коли його гравці зрозуміють, що він – за «рускій мір»?»
Українська Прем'єр-ліга
22:30
ПСЖ підтвердив продовження співпраці з Мбаппе
ПСЖ підтвердив продовження співпраці з Мбаппе
Ліга 1
22:14
Ребров – про гру і роботу українців в рф: «Не мають права навіть думати»
Ребров – про гру і роботу українців в рф: «Не мають права навіть думати»
Українські легіонери
22:01
«Барселона» не зуміла захистити титул жіночої Ліги чемпіонів. «Ліон» забив тричі за півгодини
«Барселона» не зуміла захистити титул жіночої Ліги чемпіонів. «Ліон» забив тричі за півгодини
Ліга чемпіонов UEFA
21:58
Названо умови нового контракту Мбаппе з ПСЖ
Названо умови нового контракту Мбаппе з ПСЖ
Ліга 1
21:22
ПСЖ покинуть відразу тренер Почеттіно і спортивний директор Леонардо
ПСЖ покинуть відразу тренер Почеттіно і спортивний директор Леонардо
Ліга 1
20:55
«Реал» вийшов з переговорів щодо Голанда через домовленість з Мбаппе, і тепер не має «плану Б»
«Реал» вийшов з переговорів щодо Голанда через домовленість з Мбаппе, і тепер не має «плану Б»
Прімера
20:29
Уже другий український голкіпер міг опинитися в «Реалі»
Уже другий український голкіпер міг опинитися в «Реалі»
Прімера
20:03
Втіха після ЛЄ. «Рейнджерс» усе ж виграв трофей на цьому тижні
Втіха після ЛЄ. «Рейнджерс» усе ж виграв трофей на цьому тижні
Футбол в Європі
19:35
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Ексклюзив
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Інші
14 травня 10:08
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Всі новини