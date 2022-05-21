Названо умови нового контракту Мбаппе з ПСЖ

Клуб незабаром офіційно повідомить про укладення угоди

Кіліан Мбаппе / Фото - Еurosport

Нападник Кіліан Мбаппе підпише контракт до 2025 року. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, офіційного підтвердження укладення угоди варто очікувати вранці. Інсайдер додав, що повідомлення від клубу вже готується. Всі папери відсортовані і запечатані.

Романо також повідомив, що ПСЖ покинуть головний тренер Маурісіо Почеттіно і спортивний директор Леонардо.