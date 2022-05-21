«Реал» вийшов з переговорів щодо Голанда через домовленість з Мбаппе, і тепер не має «плану Б»
Названо умови нового контракту Мбаппе з ПСЖ
Клуб незабаром офіційно повідомить про укладення угоди
Кіліан Мбаппе / Фото - Еurosport
Нападник Кіліан Мбаппе підпише контракт до 2025 року. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, офіційного підтвердження укладення угоди варто очікувати вранці. Інсайдер додав, що повідомлення від клубу вже готується. Всі папери відсортовані і запечатані.
Романо також повідомив, що ПСЖ покинуть головний тренер Маурісіо Почеттіно і спортивний директор Леонардо.
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