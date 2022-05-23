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Не витримав конкуренції з Роналду. МЮ оголосив про прощання з Кавані

35-річний форвард шукатиме собі новий клуб
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
21:27
Не витримав конкуренції з Роналду. МЮ оголосив про прощання з Кавані
Едінсон Кавані / Фото - Манчестер Юнайтед

Нападник «Манчестер Юнайтед» Едінсон Кавані покине клуб. Про це повідомляє прес-служба «червоних дияволів».

Після закінчення сезону в уругвайця закінчується термін дії контракту. Угода не буде продовжено. Форвард піде вільним агентом.

За свою кар'єру в МЮ Кавані провів 59 матчів. У них йому вдалося забити 19 м'ячів і оформити 7 результативних передач.

Раніше «Манчестер Юнайтед» представив Еріка тен Хага в якості головного тренера.
Сергій Стаднюк
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Теги

Едінсон Кавані Манчестер Юнайтед

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