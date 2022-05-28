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Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів

Лунін став володарем найпрестижнішого клубного трофею в світі
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів

У фінальному матчі Ліги чемпіонів зустрілися «Ліверпуль» і «Реал».

І відразу все почалося так собі: фінал довелося перенести майже на 40 хвилин через скандал: в чашу стадіону незаконно проникли фанати без квитків, а законні власники пропусків пройти не змогли. Слава богу, що все вирішилося.

В цілому, матч не можна назвати видовищним: «Ліверпуль» виглядав цікавіше в атаці, але «Реал» грамотно тримав оборону.

Єдиний м'яч у зустрічі вирішив результат протистояння: Вінісіус Жуніор на початку 2 -го тайму пробив Аліссона і вивів «Реал» вперед.

Це 14-я перемога в Лізі чемпіонів для «Реала» - пригнічує рекорд турніру. Для нас же найважливіше те, що переможцем ЛЧ став українець - воротар «Реала» Андрій Лунін. Для нашої країни зараз важливі будь-які перемоги.

Ліга чемпіонів, фінал

«Ліверпуль» - «Реал» 0: 1

гол: Вінісіу Жуніор, 59

«Ліверпуль»: Аліссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 77), Тіаго Алькантара (Фірміно, 77), Фабіньо, Салах, Мане, Діас (Діогу Жота, 65).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Мілітао, Менді, Модріч (Себальос, 90), Кроос, Каземіро, Вальверде (Камавінга, 85), Бензема, Вінісіус Жуніор.

попередження: Фабіньо (62).

 

Петро Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Ліверпуль

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