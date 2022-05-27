Неймар розповів, за що він готовий віддати своє життя
Неймар може стати гравцем «Челсі»
Однак лондонці можуть не потягнути зарплату зіркового бразильця
Неймар / Фото - archysport.comБразильський нападник французького ПСЖ Неймар може змінити клубну прописку та перебратися в АПЛ. Про це повідомляє ESPN.
Парижани готові розлучитися з форвардом у найближче трансферне вікно. ПСЖ намір змінити курс після укладення нової угоди з Кіліаном Мбаппе.
Відзначається, що в інтересах форварда зацікавлений лондонський «Челсі».
Однак велика зарплата Неймара (35 млн. євро в рік) може стати перешкодою для можливого трансферу.
Раніше повідомлялося, що форвард «Мілана» Рафаель Леау потрапив в сферу інтересів ПСЖ.
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