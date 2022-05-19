Гроза авторитетів. «Бохум» обіграв «Баварію» після нічиєї з «Боруссією» і перемоги над «Вольфсбургом»
Ніко Ковач незабаром очолить «Вольфсбург»
Хорват вже домовився з німецьким клубом
19 травня 22:56
Хорватська фахівець Ніко Ковач буде призначений головним тренером німецького «Вольфсбурга», повідомляє Kicker.
За інформацією джерел, клуб вже домовився з Ковачем і незабаром офіційно оголосить про його призначення.
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Ковач очолював «Монако», з якого його звільнили за погані результати.
В останньому турі Бундесліги «Вольфсбург» вирвав нічию в матчі з «Баварією».
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