Ніко Ковач незабаром очолить «Вольфсбург»

Хорват вже домовився з німецьким клубом

Хорватська фахівець Ніко Ковач буде призначений головним тренером німецького «Вольфсбурга», повідомляє Kicker.

За інформацією джерел, клуб вже домовився з Ковачем і незабаром офіційно оголосить про його призначення.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Ковач очолював «Монако», з якого його звільнили за погані результати.

В останньому турі Бундесліги «Вольфсбург» вирвав нічию в матчі з «Баварією».



