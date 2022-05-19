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Ніко Ковач незабаром очолить «Вольфсбург»

Хорват вже домовився з німецьким клубом
Футбол Бундесліга
19 травня 22:56
Ніко Ковач незабаром очолить «Вольфсбург»

Хорватська фахівець Ніко Ковач буде призначений головним тренером німецького «Вольфсбурга», повідомляє Kicker.

За інформацією джерел, клуб вже домовився з Ковачем і незабаром офіційно оголосить про його призначення.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Ковач очолював «Монако», з якого його звільнили за погані результати.

В останньому турі Бундесліги «Вольфсбург» вирвав нічию в матчі з «Баварією».


Карен Агабекян
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Ніко Ковач Вольфсбург

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