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Німецький клуб хоче залишити у себе форварда «Шахтаря»

Сікан півроку провів в «Ганзі»
Футбол Українські легіонери
17:18
Німецький клуб хоче залишити у себе форварда «Шахтаря»

Німецька «Ганза» хоче залишити у себе українського форварда Данила Сікана, Який належить «Шахтарю».

Зокрема, головному тренеру «Ганзи» Йенс Хартель сподобалося працювати з Сіканом і він хотів би продовжити оренду українця.

Проте, «Ганза» зараз не може вирішувати це питання, оскільки Сікан поїхав в розташування національної збірної України для підготовки до матчу з Шотландією.

«Ганза» орендувала Сікана взимку на півроку. За 11 матчів в «Ганзе» Сікан забив 1 м'яч і зробив 2 асиста.

Нагадаємо, вчора збірна України перемогла «Емполі» (3: 1).

Джерело: sport.ua Петро Приходько
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Теги

Ганза Росток Шахтар Донецьк Данило Сікан

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