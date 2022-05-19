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Ноєр вимагає від «Баварії» підписати з ним контракт терміном більше одного року

Чемпіон світу-2014 не поспішає ставити підпис під запропонованим договором
Футбол Бундесліга
18:53
Ноєр вимагає від «Баварії» підписати з ним контракт терміном більше одного року
Мануель Ноєр / Фото - bayernstrikes
Голкіпер і капітан «Баварії» Мануель Ноєр не поспішає продовжувати угоду з мюнхенцями. Про це повідомляє Kicker

У 36-річного футболіста є ряд вимог і очікувань.

Як вважає Нойер, що він може грати довше, ніж його товариші по команді старше 30 років з меншими фізичними навантаженнями, тому він хотів би отримати контракт на термін більше одного року. Тим часом «Баварія» хоче дотримуватися своєї політики і пропонує Нойеру угоду до 2024 року.

Мануель спостерігає за плануванням складу «Баварії». Йому потрібна повноцінна команда, здатна боротися за титул Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Нойер залишиться в команді.
Володимир Кириченко
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Теги

Мануель Нойер Баварія

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