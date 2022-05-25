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Нове керівництво «Челсі» виділить на літні трансфери 200 мільйонів євро

У пріоритеті у «синіх» - зміцнити лінію захисту
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
10:51
Нове керівництво «Челсі» виділить на літні трансфери 200 мільйонів євро

Нове керівництво «Челсі» готове виділити на трансфери 200 мільйонів євро, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, головним пріоритетом для лондонців є посилення оборони. Влітку розташування «синіх» покине 3 захисника: Антоніо Рюдігер, Андреас Крістенсен і Сезар Аспілікуета.

Пріоритетна трансферна мета «Челсі» - Жюль Кунде з «Севільї».

Нагадаємо, в нинішньому сезоні «Челсі» змінив керівництво, Роман Абрамович продав клуб через санкції. «Сині» фінішували на 3 -м місці в АПЛ.

Петро Приходько
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