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Одноклубник Яремчука за божевільні гроші може перейти в МЮ

Манкуніанці знаходяться в пошуках посилення атаки<br>
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
09:58
Одноклубник Яремчука за божевільні гроші може перейти в МЮ
Дарвін Нуньєс / Фото - talksport
Нападник «Бенфіки» Дарвін Нуньєс може змінити клубну прописку і опинитися в АПЛ.

За 41 матч у всіх турнірах за «орлів» він забив 34 голи, віддавши 4 гольові передачі. Вже по ходу сезону за ним вишикувалася черга з топ-клубів, готових придбати гравця.

Головним претендентом на 22-річного уругвайця вважається «Манчестер Юнайтед», який зараз може розраховувати тільки на 37-річного Кріштіану Роналду. Як повідомляє The Athletic, провернути трансфер Нуньєса буде можливо за 60 мільйонів євро, незважаючи на недавні заяви клубу про ціннику в 100 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Нуньєс може перейти в мадридський «Атлетіко».
Володимир Кириченко
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Роман Яремчук Бенфіка

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