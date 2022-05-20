Яремчук: «Ми на правильному шляху до матчу з Шотландією»
Одноклубник Яремчука за божевільні гроші може перейти в МЮ
Манкуніанці знаходяться в пошуках посилення атаки<br>
Дарвін Нуньєс / Фото - talksportНападник «Бенфіки» Дарвін Нуньєс може змінити клубну прописку і опинитися в АПЛ.
За 41 матч у всіх турнірах за «орлів» він забив 34 голи, віддавши 4 гольові передачі. Вже по ходу сезону за ним вишикувалася черга з топ-клубів, готових придбати гравця.
Головним претендентом на 22-річного уругвайця вважається «Манчестер Юнайтед», який зараз може розраховувати тільки на 37-річного Кріштіану Роналду. Як повідомляє The Athletic, провернути трансфер Нуньєса буде можливо за 60 мільйонів євро, незважаючи на недавні заяви клубу про ціннику в 100 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що Нуньєс може перейти в мадридський «Атлетіко».
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