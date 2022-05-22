Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі

Українець узяв безпосередню участь в історичній перемозі «городян»

Александр Зинченко / Фото - Getty Images

«Манчестер Сіті» зробив божевільний камбек з 0:2 у матчі заключного туру АПЛ проти «Астон Вілли» (3: 2). Перемога дозволила підопічним Хосепа Гвардіоли випередити «Ліверпуль» на одне очко і виграти трофей.

Захисник Олександр Зінченко вийшов на заміну у другому таймі і взяв безпосередню участь у перемозі. Українець обіграв суперника і віддав результативну передачу на Родрі, Який зрівняв рахунок.

Goal - RODRI

Assist - ZINCHENKO



Man City 2-2 Aston Villa (78 mins) pic.twitter.com/oD8dnZJhO0 — OLT SPORTS (@olt_sports) May 22, 2022

Також партнер Зінченко по збірній Андрій Ярмоленко провів останній матч за «Вест Хем».