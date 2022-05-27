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Волейбол. Золота Євроліга 2022

Один з лідерів «Мілана» попрощався з клубом. Гравець близький до переїзду в Барселону

Івуарійський хавбек провів в рядах новоспеченого чемпіона Серії А п'ять років<br>
Футбол Серія А
21:48
Один з лідерів «Мілана» попрощався з клубом. Гравець близький до переїзду в Барселону
Франк Кессьє / Фото - Twitter
Хавбек «Мілана» Франк Кессьє в Instagram опублікував прощальний пост, в якому подякував партнерам по команді весь та персонал італійського гранду за проведений час в клубі.

«Я не міг бажати кращого завершення цих чудових 5 років. Унікальні емоції – ми чемпіони Італії. Пишаюся тим, що носив цю футболку і поділяв цю подорож з приголомшливими людьми! Дякую за все і спасибі вам всім!».


Контракт 25-річного івуарійця з італійським клубом закінчується 1 липня 2022 року. Очікується, що футболіст продовжить кар'єру в «Барселоні».

Раніше Кессьє відхилив новий контракт від «Мілана». Він хотів отримувати більше, але італійці не пішли на умови гравця.

Володимир Кириченко
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Мілан Франк Кессьє

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