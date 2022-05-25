Один з українців покине польську «Краковію»
Дитятьєв вже попрощався з командою
16:57
Український захисник польської «Краковії» Олексій Дитятьєв
в соціальних мережах повідомив, що покине клуб.
«Я хочу подякувати уболівальникам« Краковії »за те, що вони так неймовірно підтримували мене протягом 5 років. Я дійсно ціную це. «Краковія» - це ви! Ви назавжди залишитеся в моєму серці.
Я дуже хотів попрощатися з вами як слід – на стадіоні! Але, на жаль, я не можу на все вплинути. Я ніколи не забуду вас і атмосферу, яку ви створили на нашому стадіоні! «Краковія» завжди разом».
Нагадаємо, другий український легіонер «Краків» Євген Коноплянка продовжив контракт з клубом.
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