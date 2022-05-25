Один з українців покине польську «Краковію»

Український захисник польської «Краковії» Олексій Дитятьєв в соціальних мережах повідомив, що покине клуб.



Я дуже хотів попрощатися з вами як слід – на стадіоні! Але, на жаль, я не можу на все вплинути. Я ніколи не забуду вас і атмосферу, яку ви створили на нашому стадіоні! «Краковія» завжди разом».