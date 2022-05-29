Офіційно. Рангнік повністю покинув «Манчестер Юнайтед», не дотримавши обіцянку

У листопаді 2021-го повідомлялося про інші умови

німецький тренер Ральф Рангнік повністю покинув «Манчестер Юнайтед», повідомляє прес-служба манкуніанцев.

Рангник тимчасово очолював МЮ в листопаді 2021-го року, коли команду покинув Уле Гуннар Сульшер. Повідомлялося, що Рангнік буде тренувати МЮ до кінця року, а потім стане консультантом в клубі. Від останньої посади німецький фахівець відмовився.

У квітні Рангник повідомив, що згасить збірну Австрії, а зараз повідомляє, що не зможе поєднувати дві посади.

Нагадаємо, новим головним тренером МЮ призначений Ерік тен Хаг, Який очолював «Аякс».

МЮ зайняв 6 -е місце в АПЛ з Рангніком, Команда зіграє в Лізі Європи в наступному сезоні.