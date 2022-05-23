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Офіційно. Терзіч – новий головний тренер «Боруссії» Дортмунд

Раніше фахівець допомагав Марко Розе
Футбол Бундесліга
16:59
Офіційно. Терзіч – новий головний тренер «Боруссії» Дортмунд

Дортмундська «Боррусія» на офіційному сайті повідомила про призначення новим головним тренером 39-річного хорвата Едіна Терзіча.

Контракт з фахівцем розрахований до літа 2025 року.

Терзіч раніше працював в «Боруссії» в.о. головного тренера, вигравав Кубок Німеччини сезону 2020/2021 рр. і виводив команду в чвертьфінал Ліги чемпіонів.

В останньому сезоні Терзич працював в штабі Марко Розе, який покинув клуб в кінці сезону.


Карен Агабекян
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Теги

Едін Терзіч Боруссія Дортмунд

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