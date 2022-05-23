Дортмундская «Боруссія» пропустила 9 м'ячів в 2 останніх домашніх матчах - до цього за 8 ігор було менше
Офіційно. Терзіч – новий головний тренер «Боруссії» Дортмунд
Раніше фахівець допомагав Марко Розе
16:59
Дортмундська «Боррусія» на офіційному сайті повідомила про призначення новим головним тренером 39-річного хорвата Едіна Терзіча.
Контракт з фахівцем розрахований до літа 2025 року.
Терзіч раніше працював в «Боруссії» в.о. головного тренера, вигравав Кубок Німеччини сезону 2020/2021 рр. і виводив команду в чвертьфінал Ліги чемпіонів.
В останньому сезоні Терзич працював в штабі Марко Розе, який покинув клуб в кінці сезону.
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