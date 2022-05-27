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Офіційно. «Вест Хем» заявив про припинення співпраці з Ярмоленком

Українець провів в лондонському клубі 4 сезони
Футбол Українські легіонери
13:42
Офіційно. «Вест Хем» заявив про припинення співпраці з Ярмоленком

«Вест Хем» на своєму офіційному сайті оголосив про відхід Андрія Ярмоленко.

Контракт українця з лондонським клубом закінчується 30-го червня, і він не буде його продовжувати.

Ярмоленко провів в «Вест Хеме» 4 сезону. За 86 матчів українець забив 13 м'ячів і зробив 7 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко зацікавлений в продовженні кар'єри в Туреччині.

Петро Приходько
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Андрій Ярмоленко Вест Хем

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