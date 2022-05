Офіційно. «Вест Хем» заявив про припинення співпраці з Ярмоленком

«Вест Хем» на своєму офіційному сайті оголосив про відхід Андрія Ярмоленко.

We have issued the Club's Retain List of players. Andriy Yarmolenko, David Martin, Ryan Fredericks and Mark Noble will depart when their respective contracts expire on 30 June.



We would like to thank all for their hard work, commitment and wish them the very best for the future.