Організатори - точно росіяни. Фінал ЛЧ перенесли на півгодини

Фанати «Ліверпуля» ще не потрапили в чашу стадіону

Фінал Ліги чемпіонів перенесений на півгодини, гра стартує о 22:30. Про це повідомляється на офіційному сайті UEFA.

Справа в тому, що фанати «Ліверпуля» до сих пір не можуть потрапити на стадіон, вони товпляться біля входу.

Фінал Ліги чемпіонів у росії відібрали, але, організатори, схоже, все ж зі країни агресора, якщо все так лайняно організовано. Ми ж усі знаємо: де лайно - там і росія.

А поки помилуйтеся на стартові склади команд, Які вийдуть на поле зовсім скоро.