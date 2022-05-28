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Організатори - точно росіяни. Фінал ЛЧ перенесли на півгодини

Фанати «Ліверпуля» ще не потрапили в чашу стадіону
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
28 травня 22:29
Організатори - точно росіяни. Фінал ЛЧ перенесли на півгодини

Фінал Ліги чемпіонів перенесений на півгодини, гра стартує о 22:30. Про це повідомляється на офіційному сайті UEFA.

Справа в тому, що фанати «Ліверпуля» до сих пір не можуть потрапити на стадіон, вони товпляться біля входу.

Фінал Ліги чемпіонів у росії відібрали, але, організатори, схоже, все ж зі країни агресора, якщо все так лайняно організовано. Ми ж усі знаємо: де лайно - там і росія.

А поки помилуйтеся на стартові склади команд, Які вийдуть на поле зовсім скоро.

Петро Приходько
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Теги

Ліверпуль Реал Мадрид (футбол)

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