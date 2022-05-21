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П'ятов: «Донецьк, ми ще повернемося»

Воротар «Шахтаря» згадав перемогу в Кубку UEFA
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:14
П'ятов: «Донецьк, ми ще повернемося»

Воротар «Шахтаря» Андрій Пятов в своєму Instagram згадав перемогу клубу в Кубку UEFA 13 років тому.

«Перемогу« Шахтаря »в Кубку УЄФА 13 років тому пам'ятаю, ніби вчора це було. Емоції, заради яких живе спортсмен.

Кубок - важка ноша не тільки тому, що він реально важкий. Але тримати кубок набагато легше, ніж прийти до нього. Розповідати про часи тренувань немає сенсу, самі розумієте.

І ще краще я пам'ятаю, як ми прилетіли в Донецьк. Переповнена площа. Вболівальники. Радість і гордість, які зігрівають серце досі.

Донецьк, ми ще повернемося. І знову будемо радіти, як тоді, а може і більше, новим перемогам ».


Як «Шахтар» перемагав в Кубку UEFA.

Петро Приходько
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Теги

Шахтар Донецьк Андрій Пятов

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