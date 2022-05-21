П'ятов: «Донецьк, ми ще повернемося»

Воротар «Шахтаря» Андрій Пятов в своєму Instagram згадав перемогу клубу в Кубку UEFA 13 років тому.

Кубок - важка ноша не тільки тому, що він реально важкий. Але тримати кубок набагато легше, ніж прийти до нього. Розповідати про часи тренувань немає сенсу, самі розумієте.

І ще краще я пам'ятаю, як ми прилетіли в Донецьк. Переповнена площа. Вболівальники. Радість і гордість, які зігрівають серце досі.

Донецьк, ми ще повернемося. І знову будемо радіти, як тоді, а може і більше, новим перемогам ».