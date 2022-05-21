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П'ятов: «Донецьк, ми ще повернемося»
Воротар «Шахтаря» згадав перемогу в Кубку UEFA
Воротар «Шахтаря» Андрій Пятов в своєму Instagram згадав перемогу клубу в Кубку UEFA 13 років тому.
«Перемогу« Шахтаря »в Кубку УЄФА 13 років тому пам'ятаю, ніби вчора це було. Емоції, заради яких живе спортсмен.
Кубок - важка ноша не тільки тому, що він реально важкий. Але тримати кубок набагато легше, ніж прийти до нього. Розповідати про часи тренувань немає сенсу, самі розумієте.
І ще краще я пам'ятаю, як ми прилетіли в Донецьк. Переповнена площа. Вболівальники. Радість і гордість, які зігрівають серце досі.
Донецьк, ми ще повернемося. І знову будемо радіти, як тоді, а може і більше, новим перемогам ».
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