Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 49кг. Пряма трансляція

П'ятов: «Ми готуємося до стилю Шотландії і спробуємо не дати їм забити»

Надважлива зустріч відбудеться 1 -го червня
Футбол Чемпіонат світу з футболу
19:43
П'ятов: «Ми готуємося до стилю Шотландії і спробуємо не дати їм забити»

Голкіпер збірної України Андрій Пятов розповів про підготовку команди до матчу з Шотландією. його цитує прес-служба УАФ.

«У нас був такий частково вихідний день. Благо, раніше провели спаринг. Одна команда грала в стилі збірної Шотландії, друга - в нашому стилі. Це було зроблено, щоб спробувати протиставити манері шотландців свою гру. Головне, щоб хлопці розуміли, в яких зонах вони повинні знаходитися і як виходити з жорсткого пресингу майбутнього суперника. Ми готуємося до його стилю. Не буду розкривати всі карти, але ми відпрацьовуємо деякі моменти, щоб не дати шотландцям шансів забити.

Команда тренується тут вже місяць, а перед війною я був на зборі з «Шахтарем», тому у мене таке враження, що це один безперервний збір. Трохи втоми є, але всі розуміють, що у нас велика мета.

Перед самою грою з Шотландією ми повинні відкинути всі сторонні думки, але зараз ми маємо доступ в інтернет, тому читаємо новини, дзвонимо рідним і близьким і знаємо про ситуацію в країні. Тому дні один на одного не схожі - іноді нормально, іноді переживаєш, тому що ракети летять весь час і несуть загрозу в тому числі і дітям. Але, сподіваюся, все буде добре, і ми добре настроїмося на матч ».

Шотландія прийме Україну 1 -го червня. Переможець цієї пари зіграє з Уельсом за право виходу до фінальної частини ЧС-2022.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Пятов збірна Шотландії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Петраков: «Ми змоделювали гру збірної Шотландії»
Петраков: «Ми змоделювали гру збірної Шотландії»
Футбол Збірна України
27 травня 08:16
Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»
Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»
Футбол Збірна України
27 травня 07:58
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
26 травня 21:59
Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»
Петраков - про Шотландію: «Після снарядів, ракет і бомб ми вже нічого не боїмося»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
26 травня 15:58
Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»
Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
26 травня 15:00
Зінченко: «З Шотландією буде один з матчів мого життя»
Зінченко: «З Шотландією буде один з матчів мого життя»
Футбол Збірна України
25 травня 21:59

Новини: Футбол

«Ліверпуль» і «Реал» назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів
«Ліверпуль» і «Реал» назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
21:11
«Динамо» з ініціативи Луческу хоче проводити домашні єврокубкові матчі в Румунії
«Динамо» з ініціативи Луческу хоче проводити домашні єврокубкові матчі в Румунії
Українська Прем'єр-ліга
19:59
«Дніпро- 1» хоче грати наступний сезон УПЛ за кордоном
«Дніпро- 1» хоче грати наступний сезон УПЛ за кордоном
Українська Прем'єр-ліга
19:55
П'ятов: «Ми готуємося до стилю Шотландії і спробуємо не дати їм забити»
П'ятов: «Ми готуємося до стилю Шотландії і спробуємо не дати їм забити»
Чемпіонат світу з футболу
19:43
«Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов - журналіст
«Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов - журналіст
Українська Прем'єр-ліга
17:58
Ще один клуб Серії А включився в боротьбу з «Торіно» за Довбика
Ще один клуб Серії А включився в боротьбу з «Торіно» за Довбика
Серія А
17:07
Макелеле назвав футболіста, який стане кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів
Макелеле назвав футболіста, який стане кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
16:58
Абрамович: «Бути частиною «Челсі» - честь на все життя»
Абрамович: «Бути частиною «Челсі» - честь на все життя»
Англійська Прем'єр-ліга
16:00
Рівно 19 років тому. Згадуємо гол Шевченка з пенальті, який приніс «Мілану» перемогу у Лізі чемпіонів
Рівно 19 років тому. Згадуємо гол Шевченка з пенальті, який приніс «Мілану» перемогу у Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
14:48
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:59
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Всі новини