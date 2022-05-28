П'ятов: «Ми готуємося до стилю Шотландії і спробуємо не дати їм забити»

Голкіпер збірної України Андрій Пятов розповів про підготовку команди до матчу з Шотландією. його цитує прес-служба УАФ.

Команда тренується тут вже місяць, а перед війною я був на зборі з «Шахтарем», тому у мене таке враження, що це один безперервний збір. Трохи втоми є, але всі розуміють, що у нас велика мета.

Перед самою грою з Шотландією ми повинні відкинути всі сторонні думки, але зараз ми маємо доступ в інтернет, тому читаємо новини, дзвонимо рідним і близьким і знаємо про ситуацію в країні. Тому дні один на одного не схожі - іноді нормально, іноді переживаєш, тому що ракети летять весь час і несуть загрозу в тому числі і дітям. Але, сподіваюся, все буде добре, і ми добре настроїмося на матч ».