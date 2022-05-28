П'ятов: «Ми готуємося до стилю Шотландії і спробуємо не дати їм забити»
Голкіпер збірної України Андрій Пятов розповів про підготовку команди до матчу з Шотландією. його цитує прес-служба УАФ.
«У нас був такий частково вихідний день. Благо, раніше провели спаринг. Одна команда грала в стилі збірної Шотландії, друга - в нашому стилі. Це було зроблено, щоб спробувати протиставити манері шотландців свою гру. Головне, щоб хлопці розуміли, в яких зонах вони повинні знаходитися і як виходити з жорсткого пресингу майбутнього суперника. Ми готуємося до його стилю. Не буду розкривати всі карти, але ми відпрацьовуємо деякі моменти, щоб не дати шотландцям шансів забити.
Команда тренується тут вже місяць, а перед війною я був на зборі з «Шахтарем», тому у мене таке враження, що це один безперервний збір. Трохи втоми є, але всі розуміють, що у нас велика мета.
Перед самою грою з Шотландією ми повинні відкинути всі сторонні думки, але зараз ми маємо доступ в інтернет, тому читаємо новини, дзвонимо рідним і близьким і знаємо про ситуацію в країні. Тому дні один на одного не схожі - іноді нормально, іноді переживаєш, тому що ракети летять весь час і несуть загрозу в тому числі і дітям. Але, сподіваюся, все буде добре, і ми добре настроїмося на матч ».
Шотландія прийме Україну 1 -го червня. Переможець цієї пари зіграє з Уельсом за право виходу до фінальної частини ЧС-2022.