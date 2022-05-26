Палкін розповів, коли «Шахтар» почне підготовку до наступного сезону
Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін розповів про подальші плани донецького клубу. його цитує прес-служба «гірників».
«Всі ігри, які ми будемо проводити в майбутньому, незалежно від того, товариські це матчі або офіційні поєдинки Ліги чемпіонів, - вони всі будуть спрямовані на підтримку України: і в іміджевому плані, і з точки зору збору коштів. Природно, ми повинні підготуватися до Ліги чемпіонів, і підготовка буде йти саме в руслі таких благодійних матчів. Сподіваємося, що почнемо підготовчий процес з кінця червня, в липні і серпні будемо проводити ці матчі і займатися своєю роботою. Кожен сьогодні повинен робити внесок для перемоги нашої країни. Якщо ми можемо принести користь, то повинні це робити.
Ми розмовляли з приводу продовження чемпіонату. Вважаю, це важливий аспект: і з точки зору збереження національної збірної, і з точки зору збереження чемпіонату України. Ці фактори важливі, тому що, як я і сказав, це несе фінансову підтримку нашій країні і один з головних аспектів - іміджевий. Ми повинні показати, що Україна продовжує грати чемпіонат, Україна продовжує боротися, Україна продовжує перемагати. І це ми повинні демонструвати всьому світу ».
Раніше стало відомо, що «Шахтар» може продати свого лідера в «Байєр».
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