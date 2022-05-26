Палкін розповів, коли «Шахтар» почне підготовку до наступного сезону

Гендиректор «гірників» вважає, що наступний сезон УПЛ точно треба проводити

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін розповів про подальші плани донецького клубу. його цитує прес-служба «гірників».

«Всі ігри, які ми будемо проводити в майбутньому, незалежно від того, товариські це матчі або офіційні поєдинки Ліги чемпіонів, - вони всі будуть спрямовані на підтримку України: і в іміджевому плані, і з точки зору збору коштів. Природно, ми повинні підготуватися до Ліги чемпіонів, і підготовка буде йти саме в руслі таких благодійних матчів. Сподіваємося, що почнемо підготовчий процес з кінця червня, в липні і серпні будемо проводити ці матчі і займатися своєю роботою. Кожен сьогодні повинен робити внесок для перемоги нашої країни. Якщо ми можемо принести користь, то повинні це робити.

Ми розмовляли з приводу продовження чемпіонату. Вважаю, це важливий аспект: і з точки зору збереження національної збірної, і з точки зору збереження чемпіонату України. Ці фактори важливі, тому що, як я і сказав, це несе фінансову підтримку нашій країні і один з головних аспектів - іміджевий. Ми повинні показати, що Україна продовжує грати чемпіонат, Україна продовжує боротися, Україна продовжує перемагати. І це ми повинні демонструвати всьому світу ».



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