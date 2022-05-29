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Палкін розповів, за якої умови слід починати наступний сезон УПЛ

Гендиректор вважає, що всі клуби повинні допомагати ЗСУ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:25
Палкін розповів, за якої умови слід починати наступний сезон УПЛ

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін назвав умови, при яких потрібно починати новий сезон УПЛ.

«Сьогодні треба ставити питання, що якщо ми починаємо чемпіонат, то ми повинні допомагати Україні, армії, які постраждали від війни. Якщо цього не добитися, то немає сенсу взагалі починати цей чемпіонат. Мова про економічну допомогу. Ми повинні збирати гроші з матчів і перераховувати на армію, підтримку біженців, України.

Також важливий іміджевий момент: після кожної гри про нас повинен говорити світ і Європа. А тепер треба сісти і подивитися, за яких умов ми зможемо витримати ці аспекти. Тобто, якщо ми не допомагаємо армії і країні, то це нікому не треба. Заради турнірних таблиць і результатів... Не той час.

Нам треба заробляти з усіх джерел. З іншого боку, іміджевий моменти. Ось ми зараз проводили тур. Після кожної гри про нас писали світові європейські видання. Ось в такому ключі ми повинні рухатися. А як це зробити? Робоча група повинна це питання обговорити ».

Нагадаємо, Зараз розглядають ідею проведення нового сезону УПЛ в Україні.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Сергій Палкін Шахтар Донецьк

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