Палкін розповів, за якої умови слід починати наступний сезон УПЛ

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін назвав умови, при яких потрібно починати новий сезон УПЛ.

Також важливий іміджевий момент: після кожної гри про нас повинен говорити світ і Європа. А тепер треба сісти і подивитися, за яких умов ми зможемо витримати ці аспекти. Тобто, якщо ми не допомагаємо армії і країні, то це нікому не треба. Заради турнірних таблиць і результатів... Не той час.

Нам треба заробляти з усіх джерел. З іншого боку, іміджевий моменти. Ось ми зараз проводили тур. Після кожної гри про нас писали світові європейські видання. Ось в такому ключі ми повинні рухатися. А як це зробити? Робоча група повинна це питання обговорити ».