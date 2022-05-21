Павелко назвав варіанти існування УПЛ після війни

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, як буде розвиватися український футбол після війни.

- Нульовий варіант не розглядається?

- Є все. У тому числі і чекаємо перемоги. Рішення всіх клубів і будемо вирішувати з ФІФА і УЄФА. Це також на порядку денному, але клуби вирішать, за яким планом ми будемо йти.

Я впевнений, що є варіант за кордоном, скорочений - з березня наступного року: за 3 місяці провести. Є варіант, що чемпіонат візьмуть кілька регіонів. Це стосується не тільки футболу, але і всіх видів спорту.

З УПЛ починаємо, а далі будемо відпрацьовувати. У нас є питання по ПФЛ, U-19, Дюфл. Але у кожного футбольного керівника голова зайнята не футболом, а війною і допомогою нашої арміі.