Павелко назвав варіанти існування УПЛ після війни
Президент УАФ Андрій Павелко розповів, як буде розвиватися український футбол після війни.
- Є близько 5 - 6 варіантів розвитку футболу в Україні. Будемо їх відпрацьовувати. Уже після єдиного рішення всіх президентів клубів ми будемо виходити на об'єднує всіх варіант. Його будемо відпрацьовувати більш детально.
- Нульовий варіант не розглядається?
- Є все. У тому числі і чекаємо перемоги. Рішення всіх клубів і будемо вирішувати з ФІФА і УЄФА. Це також на порядку денному, але клуби вирішать, за яким планом ми будемо йти.
Я впевнений, що є варіант за кордоном, скорочений - з березня наступного року: за 3 місяці провести. Є варіант, що чемпіонат візьмуть кілька регіонів. Це стосується не тільки футболу, але і всіх видів спорту.
З УПЛ починаємо, а далі будемо відпрацьовувати. У нас є питання по ПФЛ, U-19, Дюфл. Але у кожного футбольного керівника голова зайнята не футболом, а війною і допомогою нашої арміі.
Нагадаємо, нинішній сезон УПЛ був достроково завершено, «Шахтар» став чемпіоном, але не отримав золоті медалі.
Коментарі 0