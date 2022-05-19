Павелко спрогнозував рівень українського футболу після війни

Президент УАФ не був надто оптимістичним

Андрій Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко оцінив в ефірі YouTube-каналу «ТРЕНДЕЦЬ» післявоєнний рівень вітчизняного футболу. Функціонер вважає, що він неминуче знизиться.

Дуже добре, що ніхто з президентів клубів не сказав, що з футболом будемо закінчувати. Так, після війни наш футбол, мабуть, трохи понизиться в класі. Це, на жаль, буде реальністю нашого життя. Одне з головних питань – щоб наш футбол мав майбутнє. Є добрі новини, є допомога. Потрібен час, щоб ті чи інші організації, ліги, клуби могли допомогти.

Раніше президент клубу УПЛ зізнався, що не може платити гравцям за контрактами.