Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ
Павелко спрогнозував рівень українського футболу після війни
Президент УАФ не був надто оптимістичним
19 травня 22:58
Андрій Павелко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрій Павелко оцінив в ефірі YouTube-каналу «ТРЕНДЕЦЬ» післявоєнний рівень вітчизняного футболу. Функціонер вважає, що він неминуче знизиться.
Дуже добре, що ніхто з президентів клубів не сказав, що з футболом будемо закінчувати. Так, після війни наш футбол, мабуть, трохи понизиться в класі. Це, на жаль, буде реальністю нашого життя.
Одне з головних питань – щоб наш футбол мав майбутнє. Є добрі новини, є допомога. Потрібен час, щоб ті чи інші організації, ліги, клуби могли допомогти.
Раніше президент клубу УПЛ зізнався, що не може платити гравцям за контрактами.
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