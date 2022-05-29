Азар дав сину Крооса випити шампанського – батько це побачив
Перес переживав після поразки 0:4 від «Барселони». Анчелотті заспокоїв його одним реченням
Тренер вірив у власну команду
13:54
Мадридський «Реал» вразив багатьох і у, здавалося б, перехідний сезон виступив вище всіляких очікувань.
Однак в кінці березня вершкові поступилися «Барселоні» 0:4 і тоді могло здатися, що команда Карло Анчелотті дасть слабину у завершальній стадії сезону.
Зрештою, президент клубу Флорентіно Перес приїхав на тренувальну базу, щоб поспілкуватися з Анчелотті про теперішнє і майбутнє команди. І італієць заспокоїв співрозмовника однією фразою:
«Не хвилюйтеся, президенте, ми виграємо Ла Лігу і Лігу чемпіонів».
Як бачите, Анчелотті стримав свою обіцянку.
І в чемпіонській роздягальній «Реалу» коїлося щось незрозуміле – Азар давав скуштувати шампанське сину Крооса.
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