Перес переживав після поразки 0:4 від «Барселони». Анчелотті заспокоїв його одним реченням

Тренер вірив у власну команду

Мадридський «Реал» вразив багатьох і у, здавалося б, перехідний сезон виступив вище всіляких очікувань.

Однак в кінці березня вершкові поступилися «Барселоні» 0:4 і тоді могло здатися, що команда Карло Анчелотті дасть слабину у завершальній стадії сезону.

Зрештою, президент клубу Флорентіно Перес приїхав на тренувальну базу, щоб поспілкуватися з Анчелотті про теперішнє і майбутнє команди. І італієць заспокоїв співрозмовника однією фразою:

«Не хвилюйтеся, президенте, ми виграємо Ла Лігу і Лігу чемпіонів».

Як бачите, Анчелотті стримав свою обіцянку.

І в чемпіонській роздягальній «Реалу» коїлося щось незрозуміле – Азар давав скуштувати шампанське сину Крооса.