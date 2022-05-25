Першу в історії Лігу конференцій виграла «Рома»
У фінальному матчі Ліги конференцій зустрілися «Рома» і «Феєноорд».
Долю зустрічі вирішив єдиний забитий м'яч - його провів Ніколо Дзаньоло на 32-й хвилині і вивів «вовків» вперед.
Цього вистачило для перемоги і першого європейського трофея «Роми» за 50 років.
Ліга конференцій, фінал
«Рома» - «Фейеноорд» 1: 0
гол: Дзаньоло, 32
«Рома»: Руй Патрісиу, Карсдорп (Вінья, 89), Смоллінг, Манчіні, Рожер, Залевскі (Спінаццола, 67), Мхітарян (Сержіу Олівейра, 17), Крістанте, Пеллегріні, Дзаньоло (Верету, 67), Абрарохам (Шому, 89).
«Фейеноорд»: Бейлі, Гертрюйда, Траунер (Педерсен, 74), Сенесі, Маласіа (Джаханбахш, 89), Еурснес, Тіл (Торнстра, 59), Кекчю (Волемарк, 88), Дессерс, Нелсон (Лінссен, 74), Сіністерра.
попередження: Траунер (25), Пеллегріні (37), Залевскі (66), Руй Патрісіо (84), Спінаццола (90).
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