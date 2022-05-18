Гол Гармаша приніс Україні нічию з «Рієкою»
Петраков: «Футболістам збірної України 2 дня потрібно в ліжку попрацювати, вони їдуть до жінок»
Тренер дав підопічним кілька вихідних
21:49
Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав своїм підопічним кілька вихідних. його цитує прес-служба УАФ.
«Гравцям ще в ліжку потрібно працювати. Вони їдуть до жінок. Нехай два дні працюють в ліжках. Хіба що сили будуть. Я їм дав два дні, нехай в ліжках попрацюють ».
Нагадаємо, збірна України в останньому товариському матчі зіграла внічию з «Рієкою».
Коментарі 0