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Петраков: «Герої «Азовсталі» ввійдуть в історію. Подібного більше не повториться»
Головний тренер збірної України висловився про війну з росією
18:08
Олександр Петраков / Фото - УАФ
Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловив думку щодо війни в рідній країні.
Ми єдині у боротьбі з ворогом. Раніше всередині країни були розбіжності, але зараз усі єдині. Ми хочемо повернути мир на нашу землю, звільнити окуповані території, де люди не хочуть жити під російським прапором і підкорятися путіну.
Я пишаюся нашим народом і вірю в перемогу. Ми відновимо країну, я певен. Але зараз платимо надто високу ціну за те, що захищаємо Європу від нелюдів. Занадто високу! Щодня гинуть чоловіки, жінки та діти.
Росіяни хочуть знищити всіх. Захисники «Азовсталі» – герої. Вони до останнього захищають людей, які безжально обстрілюють. Їх запам'ятають героями, вони увійдуть до історії. Подібне більше не повториться.
Петраков також зізнався, що добре вивчив манеру гри Шотландії.
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