Петраков: «Герої «Азовсталі» ввійдуть в історію. Подібного більше не повториться»

Олександр Петраков / Фото - УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловив думку щодо війни в рідній країні.

Я пишаюся нашим народом і вірю в перемогу. Ми відновимо країну, я певен. Але зараз платимо надто високу ціну за те, що захищаємо Європу від нелюдів. Занадто високу! Щодня гинуть чоловіки, жінки та діти.

Росіяни хочуть знищити всіх. Захисники «Азовсталі» – герої. Вони до останнього захищають людей, які безжально обстрілюють. Їх запам'ятають героями, вони увійдуть до історії. Подібне більше не повториться.