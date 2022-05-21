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Світовий бокс. Тижневик

Петраков: «Герої «Азовсталі» ввійдуть в історію. Подібного більше не повториться»

Головний тренер збірної України висловився про війну з росією
Футбол Збірна України
18:08
Петраков: «Герої «Азовсталі» ввійдуть в історію. Подібного більше не повториться»
Олександр Петраков / Фото - УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловив думку щодо війни в рідній країні.

Ми єдині у боротьбі з ворогом. Раніше всередині країни були розбіжності, але зараз усі єдині. Ми хочемо повернути мир на нашу землю, звільнити окуповані території, де люди не хочуть жити під російським прапором і підкорятися путіну.

Я пишаюся нашим народом і вірю в перемогу. Ми відновимо країну, я певен. Але зараз платимо надто високу ціну за те, що захищаємо Європу від нелюдів. Занадто високу! Щодня гинуть чоловіки, жінки та діти.

Росіяни хочуть знищити всіх. Захисники «Азовсталі» – герої. Вони до останнього захищають людей, які безжально обстрілюють. Їх запам'ятають героями, вони увійдуть до історії. Подібне більше не повториться.

Петраков також зізнався, що добре вивчив манеру гри Шотландії.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Олександр Петраков війна

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